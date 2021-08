SARONNO – “Occupazione scientifica dei posti, mancanza di comunicazione, nessun invito e presenza esclusiva all’inaugurazione. È questo il significato dello slogan elettorale “Saronno siamo noi”della compagine di Airoldi?”.

Inizia così l’amara nota del capogruppo leghista Raffaele Fagioli in merito alla cerimonia inaugurale della coppa della coppe di softball in corso in città da lunedì.

“Apprendo dalla stampa che si è svolta l’inaugurazione della coppa delle coppe di softball alla presenza del sindaco e di alcuni consiglieri, tutti di maggioranza. Siamo in pieno agosto, il relax ha preso il sopravvento sulla cura dell’agenda politico-amministrativa e mi sorge il dubbio di essermi perso qualcosa; per scrupolo controllo la posta elettronica, ma non trovo alcun invito all’inaugurazione dell’importante evento sportivo.

Evidentemente il brillante Puzziferri (consigliere comunale presidente della commissione Sport ndr) pensa più a “godersi questo palcoscenico a Saronno” come fosse nel giardino di casa sua piuttosto che condividere con i consiglieri di minoranza; strano atteggiamento, visto che per il concorso fotografico co-organizzato dallo stesso consigliere comunale erano pervenute email di invito a partecipare ed a presenziare alla premiazione.

Appare chiaro il tentativo di oscurare quanto fatto dalla precendente amministrazione a favore della struttura di via De Sanctis; una strategia emersa chiaramente in diverse occasioni. Ce ne faremo una ragione ed utilizzeremo i canali di informazione per avere informazioni.

Complimenti al Sindaco Airoldi ed alla sua squadra “coesa e affiatata” per lo stile istituzionale e per la trasparenza amministrativa?”

17082021