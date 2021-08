SARONNO – I fuoricampo di Brittany Abacherli, Gioia Tittarelli (2) e Fabrizia Marrone hanno spianato la strada del successo, messo in preventivo, dell’Inox Team Saronno questa sera contro le slovacche Trnava Panthers, nell’incontro serale della Coppa Coppe che si è svolto sul diamante di via De Sanctis dalle 20. Risultato in crescendo per le saronnesi che hanno progressivamente preso il largo segnanado addirittura 10 punti alla quinta ripresa: 17-1 il finale. Con Saronno che completa la terza giornata di Coppa ancora imbattuta, archiviato anche il successo pomeridiano contro le Eagles di Praga.

Le gare di giovedì 19 – A Saronno dalle 9.30 Carrousel-Eagles Praga alle 12 Inox Team Saronno-Viladecans, alle 15 Eagles Praga-Olympia Haarlem, alle 17.30 avversario da definire-Carrousel, alle 20 Inox Team Saronno-Olympia Haarlem. A Legnano alle 9.30 Gepardy Zory-Les Pharaons, alle 12 Neunkirchen Nighmares-Zurich Challengers, alle 15 Les Pharaons-Fireballs, alle 17.30 Gepardy Zory-Zurich Challengers, alle 20 Medvednika-Neuekirchen Nightmares.

Ingresso del pubblico consentito, ma con green pass.

La Women’s european cup winners cup, la Coppa delle Coppe di softball si tiene a Saronno. A parte la squadra del Regno Unito che ha momentaneamente deciso di sospendere le trasferte all’estero, confermata la presenza delle altre squadre: favorite per la vittoria, Eagles Praga della Repubblica Ceca e Olympia Haarlem dall’Olanda, ma anche, naturalmente, le saronnesi dell’Inox Team Saronno, capolista in serie A1. Per un totale di 14 squadre partecipanti, presenti anche le Fireballs israeliane, Carrousel Mosca (Russia), Gepardy Zori (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Chicaboo’s (Belgio), Mrki Medvedi (Croazia), Zurich Challengers (Svizzera), Villadecans (Spagna), Crazy Chicklents (Austria), Neunk Nightmares (Germania) e Les Pharaons (Francia).

