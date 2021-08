SARONNO – Ieri sera la prima uscita del Fbc Saronno appena salito in Promnozione che al “Colombo Gianetti” ha ospitato il Vsrese (serie D) perdendo 4-1; una sconfitta che non ha tolto il buon umore al nuovo tecnico dei saronnese, Niccolò Taroni.

“Certi errori che abbiamo commesso non li vorrei vedere più, ma da questa prima uscita non sono comunque mancati i riscontri positivi, contro una fornmazione che milita due categorie più in alto di noi – riepiloga Taroni – Siamo solo agli inizi, ci sono ampi margini di miglioramento e comunque ci sono state delle indicazioni che mi fanno ben sperare per le prossime gare”. Già nei prossimi giorni il Fbc tornerà in campo per uiteriori test in vista dell’inizio della stagione ufficiale, fra gi incontri di Coppa Italia e quelli del campionato di Promozione.

(foto: Niccolò Taroni è il nuovo allenatore del Fbc Saronno, che è salito nel campionato di Promozione)

