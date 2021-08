SARONNO – “Materiali che presumibilmente contengono amianto” sono stati ritrovati nel parco De Rocchi l’area verde di piazza Unità d’Italia dove ormai da tempo sono in corso lavori di sistemazione e rinnovamento.

Il cantiere rientrare tra quelli realizzati dal Comune nel periodo estivo negli spazi pubblici e negli istituti scolastici. Nel dettaglio i lavori iniziati lo scorso 6 giugno prevedono “la sistemazione dell’impianto di illuminazione, la manutenzione di una porzione di muro ammalorata, il ripristino della pensilina dell’ingresso carraio (che presenta tegole spostate e rotte) e la verniciatura dei cancelli. Infine, oltre alla pavimentazione dei vialetti, si provvederà al ripristino della pavimentazione antitrauma in corrispondenza delle attrezzature ludiche”.

Gli interventi si sono protratti tanto che la prevista riapertura a fine luglio è stata rinviata. Ora dall’albo pretorio arriva la notizia della spesa del comunque di poco meno di 3 mila euro per affidare lo smaltimento dell’amianto ritrovato nell’area verde durante gli interventi di manutezione ad opera di un’azienda comasca specializzata in questo genere di interventi realizzati in modo da garantire non solo l’adeguato smaltimento ma anche un trasporto in sicurezza del materiale.

(foto archivio)