LIMBIATE – Tre interventi delle ambulanze nelle ultime ore a Limbiate. Alle 4.20 in via Tolstoi per il ribaltamente di una automobile: è accorsa una autolettiga della Croce rossa di Paderno Dugnano con una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio. A bordo del mezzo un uomo di 72 anni, che è stato medicato direttamente sul posto; in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Alle 10.55 intervento di una ambulanza della Croce viola in via Matteotti per un caso di intossicazione etilica, ha riguardato un uomo di 59 anni. Si è comunque ben presto ripreso e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Alle 11.10 in via Monte Bianco automobile contro motocicletta: un uomo di 74 anni è stato medicato all’ospedale di Paderno Dugnano, dove è stato trasportato da una autolettiga della Croce bianca di Cesano Maderno per essere medicato di ferite non gravi. Sul posto anche la polizia locale di Limbiate per i rilievi del sinistro.

(foto archivio)

31082021