CERIANO LAGHETTO/SARONNO – Non è ancora finita la protesta dei lavoratori della Gianetti Ruote. Martedì 7 e mercoledì 8 settembre gli operai invitano a manifestare con loro in piazza in due incontri dal titolo “il lavoro non si tocca”.

Nella giornata di martedì 7 settembre, dalle 9, si riunirà il presidio davanti la prefettura di Monza, in via Carlo Prina; mercoledì 8 settembre, sempre alle 9, i lavoratori scenderanno in piazza davanti al Palazzo Lombardia, in piazza Città di Lombardia, a Milano.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

05092021