Solaro, solidarietà alimentare e sostegno per affitto e utenze. Ecco come

SOLARO – Il Comune di Solaro vara il bando per accedere a contributi ministeriali per “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”.

Possono presentare domanda per l’assegnazione i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, possiedono i seguenti requisiti:

– residenza nel comune di Solaro;

– permesso di soggiorno in corso di validità (solo per residenti non appartenenti all’Unione Europea);

– ISEE in corso di validità per l’anno 2021 (ordinario o corrente) non superiore a 12.000 euro.

Costituisce criterio preferenziale (da confermare tassativamente attraverso idonea documentazione da inviare all’indirizzo mail [email protected] entro 24 ore dall’invio della domanda, pena la non attribuzione del punteggio relativo ai fini della graduatoria) il verificarsi di uno stato di necessità derivante dalla riduzione del reddito netto disponibile complessivo del nucleo familiare per cause legate all’emergenza sanitaria covid19 per una delle seguenti ragioni intervenute a partire dal 23 febbraio 2020:

• perdita di lavoro per licenziamento da parte di almeno un componente del nucleo familiare;

• riduzione dell’orario di lavoro o sospensione della prestazione con riflesso sul relativo trattamento retributive;

• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

• sospensione attività libero professionali, autonome e a partita iva;

• sospensione/cessazione dell’erogazione del reddito di cittadinanza;

• decesso di un componente percettore di reddito con impossibilità di attendere esito procedure di reversibilità Inps e di successione.

Le domande devono essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2021 alle ore 23.59 del giorno 22 settembre 2021 esclusivamente on line, collegandosi e compilando il modulo al link https://servizisocialisolaro.wixsite.com/mysite

L’importo una tantum del contributo finalizzato al sostegno alimentare e/o al pagamento di utenze domestiche o anche per il pagamento del canone di locazione sarà determinato in base al numero dei componenti il nucleo familiare e sarà variabile da 250 a 500 euro.