TURATE – “Non è certamente una buona notizia che per il bando comunale per l’affidamento della gestione del centro sportivo di Santa Maria non siano giunte offerte. Oltre al blocco delle attività dovuto alla pandemia, è dall’ottobre 2020 che i battenti di tale struttura sono chiusi e senza gestore”. Così una nota dei Democratici per Turate.

Prosegue il comunicato: “Ora occorrerà attendere altro tempo, quello richiesto dalla riapertura del bando, annunciata oggi dalla Amministrazione comunale. In attesa dell’esito di ciò, come Democratici per Turate ci poniamo due interrogativi. Il primo interrogativo è se non sarebbe stato più oculato indire il bando lo scorso autunno 2020, in prossimità della scadenza della precedente gestione. A maggior ragione, se l’Amministrazione Comunale aveva intenzione, come effettivamente poi ha fatto, di non prorogare la gestione precedente.

Il secondo interrogativo, invece, riguarda il capitolato del nuovo bando, che presuppone una futura gestione con standard di professionalità ed imprenditorialità molto marcati ed elevati, in grado di assicurare, nell’arco di un decennio, investimenti elevati ed una gestione capace di assicurare una importante redditività del centro, che, tuttavia, non trova riscontri nell’esperienza degli anni precedenti. Restiamo fiduciosi in attesa degli sviluppi, nell’auspicio che questo secondo tentativo vada a buon fine in tempi brevi. Diversamente, occorrerà ricalibrare i parametri del capitolato per ampliare la platea dei possibili partecipanti”.

07092021