BESNATE – Il debutto ufficiale in questa stagione, nel girone a 3 di Coppa Italia di Promozione, è andato benissimo per il Fbc Saronno che ha giocato nel tardo pomeriggio di domenica in trasferta contro la Besnatese, vincendo con un gol per tempo grazie alla doppietta del bomber Milazzo, a sua volta al debutto con la maglia biancoceleste.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play dell’incontro e le interviste ai protagonisti, in video l‘attaccante saronnese Davide Milazzo e l’allenatore della Besnatese, Stefano Rasini.

Besnatese-Fbc Saronno 0-2

BESNATESE: Caputo, Brivio, Comani F. (28’ st Garzonio), Martignoni, Suanno (22’ st Brassanini), Comani L., Randon (22’ st Mancuso F.), Mancuso M. (13’ pt Anzani), Dani (22’ st Passafiume), Cinotti, Bonfante. A disposizione Tortorella, Angelucci, Botturi, Delodovici. All. Rasini.

FBC SARONNO: Zanellato (1’ st Pastore), Bernello, Torriani, Vanzulli, Ballabio (33’ st Spinelli), Canizzaro, Bonizzi (43’ st Pieri), Scaccabarozzi, Rudi, Ferrari (43’ st Chiarello), Milazzo (33’ st Iacovelli). A disposizione Giudici, Viola, Maggiore, Nocciola. All. Taroni.

Arbitro Carrozzo di Seregno (Stracquadaini di Seregno e Ciocci di Legnano).

Marcatore: 31’ pt Milazzo (S) (rig.) e 7’ st Milazzo (S).

(foto: alcune fasi del match)

13092021