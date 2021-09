SARONNO – Martedì 14 settembre, al parco Castelbarco, si è svolto l’incontro della lista Ies Impegno e Serietà, organizzato con e per le ragazze e i ragazzi di Cislago. Presenti il candidato sindaco, Stefano Calegari, insieme al suo gruppo e ad alcuni candidati alla carica di Consigliere Comunale.

“Desideriamo coinvolgere in modo diretto i giovani, mettendoci all’ascolto, sviluppando idee e progetti insieme, offrendo opportunità di formazione e partecipazione, per renderli protagonisti di un grande progetto comunitario. Dall’incontro sono emerse diverse esigenze, che vanno dall’ambito sportivo a quello culturale, la cura degli spazi e la necessità di luoghi aggregativi, fino all’organizzazione di eventi che possano rendere Cislago più attrattiva. Abbiamo invitato i ragazzi a proporre “belle idee”, a non avere timore di dialogare con l’Amministrazione. Abbiamo illustrato alcune proposte del nostro programma, come l’opportunità di costituire un TEAM DEI GIOVANI, con lo scopo di promuovere iniziative ed affrontare le necessità del mondo giovanile, tra cui la formazione e il lavoro. È arrivato il momento di consentire ai ragazzi di avvicinarsi ai luoghi di decisione, perché lo scambio di idee e la discussione porteranno a politiche giovanili più attente. Ed è proprio da qui che, se chiamati ad amministrare, vogliamo partire.”