SOLARO – Il 5 marzo 2022 ricorre il centesimo anniversario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini ed il Comune di Solaro ha deciso di omaggiarlo, in anticipo sui tempi, per dare a tutti l’occasione di conoscere il genio e l’intelletto di uno degli uomini di cultura italiani più importanti del secolo scorso.

In tutto sono quattro gli eventi organizzati in collaborazione con l’associazione culturale Il Pensiero Libero, una rassegna che prende il titolo di Uno sguardo colto. Il programma prevede: sabato 25 settembre alle 17 in Villa Borromeo l’inaugurazione della mostra fotografica “Inafferrabile. Lo sguardo di Pier Paolo Pasolini” (aperta sino al 3 ottobre) con il direttore della rivista internazionale Studi Pasoliniani Guido Santato; martedì 28 settembre alle 21 in sala polivalente la proiezione de il Vangelo secondo Matteo con l’introduzione di Laura Succi in collaborazione con Mastercine Saronno; giovedì 30 settembre alle 21 in Villa Borromeo la tavola rotonda Pasolini e la forma della città; sabato 2 ottobre alle 17.30 in Villa Borromeo l’incontro con la giornalista Simona Zecchi “Pasolini, il giornalista e letterato che sapeva e aveva le prove”.

Per informazioni sugli eventi e prenotazioni è possibile contattare l’ufficio cultura al numero 0296984238 oppure via mail all’indirizzo [email protected]

Per visitare la mostra dal 25 settembre al 3 ottobre dalle 15 alle 18, giovedì e sabato anche dalle 10 alle 12.30. Visite guidate su appuntamento chiamando il numero 0296984430 oppure scrivendo all’indirizzo [email protected]

Monica Beretta, assessore alla Cultura: «La mostra fotografica arriva direttamente da Casarsa della Delizia, terra d’origine di Pasolini, ed è curata dal Centro Studi Pasolini insieme a Cinemazero. Un calendario ricco di appuntamenti alla scoperta di una delle figure che è stata centrale per comprendere il movimento culturale italiano del dopoguerra.

Regista, pittore, poeta, scrittore e autore ed anche romanziere, saggista, drammaturgo e linguista, ma soprattutto un libero pensatore ed un attento osservatore della società in tumulto e cambiamento nella sua contemporaneità.

Avremo modo di avere con noi importanti personalità come la giornalista d’inchiesta Simona Zecchi e Laura Succi ma soprattutto siamo onorati di avere a Solaro Guido Santato che ha conosciuto direttamente Pasolini ed ha dedicato a lui gran parte del suo lavoro.

Invito tutti a visitare la mostra e a seguire gli eventi, per scoprire qualcosa in più su un uomo, un letterato, un cittadino che tanto ha dato alle generazioni a seguire. Ringrazio il gruppo di lavoro che ha collaborato per rendere possibile questa manifestazione in particolare l’associazione culturale Il Pensiero Libero e Annamaria Cecchetto».

Mauro Ranieri, presidente de Il Pensiero Libero: «Ci prepariamo a questo evento da molto tempo. Come associazione abbiamo voluto studiare il percorso di Pasolini, le sue opere e la sua vita, rivolgendoci laddove è nato e cresciuto e laddove ancora oggi si fa memoria della sua esistenza così ricca.

Il percorso che proponiamo sarà arricchito dalle immagini di una mostra altamente evocativa, ma anche dalla riproposizione di una delle sue opere, cercando di leggerne le chiavi con lo sguardo rivolto al futuro. Ci è sembrato il momento giusto per riconoscere ciò che è stato per tutti noi, apprezzando ciò che ha lasciato a tutti noi».

16092021