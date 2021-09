SARONNO – Dopo il grande successo del debutto in piazza durante l’iniziativa “Sport al centro” con decine di bimbi affascinati dallo stand e dalla proposta degli attivisti la nuovissima associazione “The other side” ha deciso di rinviare il proprio debutto.

“Purtroppo per motivi tecnici – spiega Dino Gallo presidente della nuova associazione – siamo costretti a rinviare il grande appuntamento in programma allo Skate Park di via Da Vinci al quartiere Matteotti. Stiamo lavorando su più fronti come la riqualificazione dello spazio e una proposta per il quartiere. L’organizzazione di un evento di quella portata è molto impegnativo e i tempi erano un po’ stretti e così abbiamo preferito rinviarla”.

Il gruppo rilancia la ricerca di sponsor: “Ovviamente ad una nuova associazione servono fondi e risorse e un aiuto da parte della città sarebbe prezioso e importante”. Chi fosse interessato a fornire un contributo economico o una sponsorizzazione può rivolgersi al 351 682 9890