SARONNO – E’ un banalissimo volantino bianco eppure tutti quelli che ci passano davanti non possono fare a meno di fermarsi e leggere. Qualcuno sorride, qualcuno ride di gusto, altri mano allo smartphone cercano di capire meglio di cosa si tratti ma al di là della reazioni sono in pochi coloro che restano indifferenti.

Ha colpito i viaggiatori dello scalo di piazza Cadorna l’annuncio per la ricerca di un unicorno scomparso. Si tratta di un meme che gira nel web ormai da diverso tempo tra siti di barzellette e immagini ironiche ma che qualcuno ha deciso di stampare e di portare “nel mondo reale” anche nella città degli amaretti.

Niente a che vedere con le segnalazioni di uniconi e la ricerca di creature immaginare che sono in corso in diverse parti del mondo (da Cesena a New York) il volantino saronnese è semplicemente un meme ironico che strappa un sorriso a chi passa dallo scalo correndo a prendere il treno o di ritorno da una dura giornata di lavoro.

21092021