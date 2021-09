Nelle operazioni di spegnimento, lo spostamento del materiale del capannone, in concomitanza con la depressione atmosferica causata dalla pioggia, ha causato l’abbassamento della nube di fumo. Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente, riconferma che non sono stati incendiati rifiuti catalogati come tossici. Le rilevazioni proseguono e i dati restano compatibili con un incendio di tale portata senza valori critici. Vale sempre il buon senso di tenere chiuse le finestre nei quartieri dove si percepisce maggior concentrazione di odore di bruciato”.