GORNATE OLONA / TRADATE – Il maltempo della scorsa notte ha risparmiato il Saronnese ma ha colpito la zona di Tradate, anche con fenomeni di particolare intensità. Soprattutto con una violentissima grandinata che ha riempito di ghiaccio le strade di Gornate Olona, dove sono intervenuti i pompieri.

Durante la nottata, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti per diverse richieste causa un ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Nel comune di Tradate in corso Giacomo Matteotti è stato tratto in salvo un automobilista rimasto bloccato con la propria autovettura in un sottopasso. Si sono registrati diversi allagamenti e alcuni tagli pianta. Le squadre hanno operato tutta la notte nei comuni di Venegono, Tradate, Castelseprio, Vedano Olona, Solbiate Arno, Castiglione Olona.

(foto: l’auto rimasta bloccata nel sottopasso di corso Matteotti a Tradate e le strade di Gornate Olona letteralmente piene di blocchi di ghiaccio, con i vigili del fuoco al lavoro)

29092021