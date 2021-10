Carlo Pogliani racconta “Storie di sport” per la Bike week

x

SARONNO – Si terrà domenica 17 ottobre alle 17 l’evento “Storie di sport”. L’iniziativa è organizzata in occasione della Saronno Bike week dall’associazione artistico culturale Helianto, nata a Rivello Porro e promotrice di numerose mostre ed eventi teatrali, musicali. La Bike week è prevista per la settimana dal 10 al 17 ottobre ed è composta da una serie di eventi all’insegna della promozione della bici come mezzo sostenibile per vivere la città, con gare per ogni fascia di età.

Durante la serata di chiusura della settimana ciclistica, Carlo Pogliani racconterà “di gesta straordinarie tra calcio, ciclismo e giochi olimpici”. Pogliani, appassionatissimo di calcio e supporter da anni del Milan, ha giocato da giovane e successivamente si è dedicato all’allenamento di settori giovanili, a fianco di mister del livello di Andrea Icardi, Maurizio Ganz, Alessandro Pistone e Walter De Vecchi. L’evento, su prenotazione obbligatoria, con necessità di green pass, si svolgerà nella sala del bovindo di villa Gianetti, in via Roma.

