SARONNO – Il problema è annoso ma in passato non era mai successo che la polizia locale dovesse ricorrere per tre volte alla rimozione di vetture in sosta fuori dagli spazi perchè l’area di sosta di piazza Repubblica era bloccata.

Eppure ieri per la terza volta in poco più di un mese in piazza Repubblica, l’area di sosta che circonda il Comune, l’intervento della polizia locale è stato determinante. I vigili sono stati chiamati da alcuni automobilisti che, a causa di una vettura posteggia fuori dagli spazi nei pressi della curva del parcheggio nella zona disco, non riuscivano a passare.

I vigili hanno cercato di rintracciare il proprietario per quasi un’ora ma dato che l’uomo, residente in città, non rispondeva alle chiamate, hanno provveduto alla rimozione. Il saronnese non ha più trovato l’auto al suo ritorno e dovrà pagare sia la multa sia le spese di rimozione. Per gli altri automobilisti i problemi non sono mancati con l’area di sosta rimasta offlimits anche durante la rimozione con ben tre agenti impegnati nell’intervento. Uno per bloccare l’accesso, uno che impediva che i proprietari delle auto in sosta tentassero di uscire dal parcheggio per poi trovarsi bloccati e il terzo che aiutava i carroattrezzi nella rimozione visto che la posizione in cui era l’auto non ha reso agevole il recupero.

Quello della sosta selvaggia, determinato dalla netta di riduzione degli stalli disponibili nella zona a ridosso del centro (basti citare quelli “spariti” per far spazio alla zona delle auto elettriche o quelli destinati ad ospitare i mezzi della Croce Rossa in via Cesati), è un problema che non potrà che peggiorare con la progressiva ripartenza di tutte le attività e l’arrivo del Natale.