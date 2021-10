x

CISLAGO – E’ arrivato in paese in auto ma poi ha avuto un momento di smarrimento. Non riusciva a ricordarsi dove aveva lasciato l’auto e come tornare a prenderla.

Sono stati gli agenti del comando di polizia locale di Cislago guidati dal comandante Marco Cantoni ad aiutare un anziano in difficoltà mettendo così fine ad una brutta disavventura per l’uomo residente a Como.

E’ successo ieri nel primo pomeriggio quando l’82enne è stato trovato mentre vagava in stato confusionale. Alcuni passanti intuendo le sue difficoltà hanno dato l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze che ha portato sul posto la polizia locale.

Gli agenti l’hanno calmato si sono assicurati che non avesse problemi di salute. Hanno rintracciato l’auto e anche i familiari e anche l’uomo che lentamente ha iniziato a riprendersi. Per lui una brutta disaventura che si è conclsua senza strascichi o conseguenze anche grazie all’impegno e alla disponibilità del comando cislaghese di polizia locale.