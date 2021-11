[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CERIANO LAGHETTO – Stava tagliando la siepe di casa, in via Carso, a Dal Pozzo al confine con Saronno, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo battendo la testa. È quanto accaduto questa mattina, mercoledì 10 novembre, alle 10.40 ad un uomo di 86 anni, classe 1935, è stato trovato incosciente vicino al trabattello sul quale era salito per accorciare la siepe. Vicino a lui sono state trovate anche le forbici che stava utilizzando per il giardinaggio.

Si trovava all’interno della sua proprietà, in uno spazio angusto e difficile da raggiungere, intento a completare qualche lavoretto come chissà quante altre volte gli era capitato. Perso l’equilibrio, potrebbe essere caduto a terra da un’altezza di al massimo due metri. Purtroppo però, battendo il capo, ha perso conoscenza e così è stato trovato dai soccorritori. Sul posto è arrivata anche l’equipe medica in elisoccorso. Alla fine l’anziano è stato trasferito in elicottero a Varese in condizioni gravi. In via Carso si sono portati anche i carabinieri e la polizia locale di Ceriano Laghetto.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei soccorsi)

