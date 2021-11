x

SARONNO – Ironia, battute ma anche tante domande che non trovano risposta. Così il servizio di Striscia la notizia, in onda stasera su Canale 5, ha affrontato il caso della caserma dei carabinieri di Uboldo.

La vicenda è nota: il contratto per l’affitto dell’immobile, una villetta privata, che ospita la stazione dei militari è scaduto dal 2019. Era stato stilato nel 2003 per ospitare la caserma durante i lavori per la realizzazione della nuova sede che però incredibilmente non è ancora ultimata.

Scaduto il contratto però i militari sono rimasti nello stabile e il risultato è che i proprietari, protagonista di un momento del servizio durato 4 minuti, vantano un credito non pagato di 31 mila euro. Ma chi deve pagare? E’ quello che chiede Lipari nel suo pellegrinare per Uboldo. Inizia suonando al capanello della caserma dove però non ha risposte e quindi si reca in Municipio.

Il sindaco Luigi Clerici spiega che in base ad una nota del 2017 il Comune non possa pagare l’affitto di una caserma ma solo conpartecipare. L’inviato sente allora anche il Miniterso dell’Interno che però chiarisce come non ci sia possibilità di un pagamento anche parziale da parte dello Stato perché il contratto è di natura privatistica”.

Al momento quindi la situazione resta bloccata così come la nuova caserma inutilizzata il cui cantiere è partito nel 2003… bollata dall’inviato Roberto Lipari come “uno spreco all’italiana”.