SARONNO – Raffica di multe, attorno a via Roma, nelle strade dove la sosta è diventata a tempo – con il disco orario – dopo la recente sistemazione della trafficata arteria fra centro e periferia. Ieri la brutta sorpresa per molti automobilisti, che avevano superato il limite di tempo per la sosta e nel pomeriggio si sono trovati sotto il tergicristalli l’avviso di contravvenzione lasciato dalla polizia locale. E’ successo in via Visconti.

In via Roma aveva recentemente fatto discutere la scelta del Comune di “sacrificare” una quindicina posteggi alla risistemazione viaria. Infatti in occasione della riqualificazione di via Roma, l’Amministrazione comunale ha rivisto anche il piano sosta della zona (via Roma ed aree contigue), così da rendere possibile tra l’altro un’adeguata turnazione delle auto, soprattutto per evitare la così detta “sosta parassitaria” dei veicoli di chi non è residente in zona.

(foto: auto multate in via Visconti, traversa di via Roma a Saronno)

06112021