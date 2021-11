x

SARONNO – Lavori durante la notte per vigili del fuoco e tecnici dell’acquedotto per la grossa perdita che ha allagato via Favini, ieri sera a Caronno Pertusella.

In serata al quartiere Prealpi di Saronno l’incontro del sindaco Augusto Airoldi e dei suoi collaboratori con i residenti nella zona per discutere dei problemi del rione, e presentare progetti ed idee. Si tratta di un ulteriore appuntamento del “tour nei quartieri” che sta compiendo in queste settimane il sindaco Airoldi.

La pioggia non ha fermato il corteo antiviolenza sulle donne degli studenti di Saronno che ieri alle 11 ha attraversato la città nell’ambito delle iniziative per il 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Al corteo c’erano gli studenti di 7 scuole saronnesi.

Non è passata di certo inosservata la presenza di un treno d’epoca alla stazione centrale di piazza Cadorna a Saronno. E’ stato appena restaurato.

