GARBAGNATE MILANESE – Un grande incendio la scorsa notte ha distrutto numerose autovetture posteggiate in un’area di sosta pubblica. E‘ successo a Garbagnate Milanese, alle porte del Saronnese: fra sabato e domenica sono stati alcuni residenti a dare l’allarme e sul poto sono accorse diverte unità dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri.

Sono una decina le auto rimaste carbonizzate, o comunque seriamente danneggiate dalla furia del fuoco, le fiamme sarebbero partire da uno dei mezzi parcheggiato, diventando poi incontrollabili e dunque espandendosi via via ai numerosi altri mezzi che erano posteggiati accanto. Da chiarire se si sia trattato di un episodio di natura dolosa oppure accidentale (magari un corto circuito elettrico), al riguardo sono in corso gli approfondimenti delle forze dell’ordine.

Il quartiere Quadrifoglio è zona residenziale situata poco fuori dal centro della città verso il Parco delle Groane.

(foto archivio: vigili del fuoco impegnati a domare un incendio di una autovettura)

