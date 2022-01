Lutto a Saronno per la scomparsa del giovane escursionista Alessandro Bisi

SARONNO – Grande dolore in città per il ritrovamento del corpo senza vita di Alessandro Bisi il 21enne saronnese che era andato sul monte Legnone per un’escursione senza dar più notizie di sè.

Il ragazzo era partito lunedì e aveva espresso l’intenzione di passare la notte fuori. Quando la famiglia non ha avuto sue notizie nella giornata di martedì ha dato l’allarme.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte e la mattina fino al primo pomeriggio quando è stato trovato il corpo. Alessandro Bisi si era diplomato nel 2019 al liceo scientifico Gb Grassi ed era membro del gruppo scout cittadino Agesci. Nel 2019 aveva partecipato all’iniziativa di volontariato che l’aveva portato in Nepal. La sua passione per la montagna era nota era anche iscritto al Cai di Saronno. Tanto impegno anche sul fronte del volontariato come ad esempio l’aiuto compiti a Casa di Marta. Abitava con la famiglia al quartiere Prealpi.

