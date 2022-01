Ieri su ilS: saronnese scomparso in montagna, senzatetto bivacca sulle scale del municipio, 58enne muore per un malore in auto, vandali di Natale

Ieri su ilS: saronnese scomparso in montagna, senzatetto bivacca sulle scale del...

Ventunenne saronnese non dà notizie di sè in Valsassina: ricerche in corso.

Un malore improvviso è costato la vita ad un 58enne di Desio finito fuoristrada con la sua auto.

Sconcerto per la presenza di un senzatetto che da qualche giorno bivacca sulle scale del Municipio.

Fuga di gas a Gerenzano in seguito all’incidente con cui un’auto ha sfondato una recinzione.

Cinque milioni dal Pnrr: l’assessore Ciceroni spiega come saranno utilizzati i fondi.

Sant’Antonio che la versione ridotta della festa.

Vandalismi di Natale a Gerenzano e Cislago.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn