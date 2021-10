x

SARONNO – “Nello stato presente, impellenti ragioni di carattere sanitario e di ordine tecnico impediscano di celebrare con la dovuta solennità ed in prevedibile e consueta numerosa presenza la consegna della Civica Benemerenza in luogo idoneo, tenuta anche presente la temporanea inagibilità della Civica Sala Consiliare “Dott. AgostiniVanelli”

Così nella delibera di Giunta pubblicata stamattina l’Amministrazione spiega la decisione, presa una settimana fa, di non consegnare per il 2021 la civica benemerenza. Tra le motivazioni viene riportato anche il fatto che “come nell’anno 2020, anche nel 2021 la stessa procedura per la formazione di candidature alla Civica Benemerenza sia stata resa disagevole per le note ragioni di carattere igienico-sanitario e di distanziamento sociale”.

“Il conferimento della Civica Benemerenza “La Ciocchina” – si legge – è sospeso per l’anno 2021 e le proposte di concessione che, nei termini di cui alla disciplina vigente, siano pervenute al protocollo comunale nell’anno 2020 e sino alla data odierna di adozione della presente deliberazione, avranno efficacia anche per l’anno 2022 – e

comunque sino alla revoca della presente sospensione – e saranno sottoposte alla disamina ed alla valutazione del Sindaco e della Giunta Municipale secondo la normativa corrente al momento dell’avvenuto deposito”.