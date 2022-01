SARONNO – “E’ una decisione politica”. E’ il primo commento di Novella Ciceroni ormai ex assessore ai Lavori Pubblici dopo che il sindaco Augusto Airoldi le ha ritirato le deleghe.

“La motivazione è politica e dettata dal modo di essere di Obiettivo Saronno che non è funzionale a questa maggioranza e al suo sindaco”.

Per Ciceroni la convocazione in Municipio non è stata una sorpresa: “E’ una decisione che non mi sorprende vista la situazione politica che si è creata. Obiettivo Saronno a breve fornirà la propria analisi dell’accaduto. Ma è chiaro che manchino i presupposti per una collaborazione con la maggioranza”

Per Ciceroni un pensiero a chi ha collaborato con lei: “Lo farò personalmente e in modo ufficiale ma fin d’ora credo sia doveroso ringraziare le persone con cui ho lavorato e collaborato in questi mesi a partire dai dipendenti comunali. Un grazie anche i cittadini con i quali si sono raggiunti buoni risultati che vedremo cantierizzati già nel prossimo mese”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn