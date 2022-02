x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo dall’Amministrazione comunale la nota relativa la nuovo comandante della polizia locale.

Venerdì mattina il sindaco Augusto Airoldi ha firmato il decreto di nomina del nuovo comandante della polizia locale. Ad assumere la guida del comando saronnese dopo il pensionamento di Giuseppe Sala, che lunedì scorso 31 gennaio ha concluso il suo servizio per la città, è Claudio Borsani, che l’anno prossimo festeggerà le nozze d’argento con Saronno!

“Sono molto felice e onorato per la nomina del sindaco – spiega il neo comandante – Non posso che assicurare di fare del mio meglio per ripagare la fiducia, guidando il comando forte dell’esperienza acquisita stando al fianco del comandante Sala, da cui ho imparato molto. La sicurezza del territorio e la vicinanza ai cittadini saranno sicuramente la priorità”.

L’avvicendamento ufficiale nell’ufficio del primo cittadino, quando il sindaco Airoldi, alla presenza di Giuseppe Sala, ha conferito l’incarico al nuovo comandante: Borsani è arrivato a Saronno 24 anni fa (nel 1998), è diventato ufficiale nel 2009 e nel 2021 era stato nominato vice di Sala. “Abbiamo scelto la continuità per guidare un settore delicato com’è quello della sicurezza cittadina – commenta il sindaco Augusto Airoldi – Ringrazio a nome di tutti saronnesi Giuseppe Sala per l’importante lavoro svolto negli ultimi vent’anni, alla guida del nostro comando, e per l’attività dei vent’anni ancora precedenti, quando ha dimostrato di essere un agente capace e di grande disponibilità. Stiamo lavorando al perfezionamento di una collaborazione a titolo gratuito con Sala, così da avvalerci della sua consulenza per i prossimi sei mesi. Con il comandante Borsani potremo portare avanti i progetti e i programmi che abbiamo avviato negli ultimi tempi, progetti di collaborazione con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio, progetti che mirano ad una sempre maggior vicinanza della Polizia locale ai cittadini. A lui, l’augurio di buon lavoro”.

