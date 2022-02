x x

LIMBIATE – Ieri per il forte vento il crollo di una porzione della recinzione del cantiere della nuova scuola Anna Frank, il Movimento 5 stelle si dice perplesso e chiede chiarimenti al Comune sulle prospettive di quest’opera pubblica.

Ieri mattina, a causa delle forti raffiche di vento, è caduta la recinzione di mattoni del cantiere della scuola “Anna Frank”. Un episodio che sta a testimoniare di quanto questo cantiere ormai sia abbandonato a se stesso e per il quale ancora non si hanno notizie ufficiali.

C’è da chiedersi innanzitutto come può il vento buttare giù una recinzione di mattoni in questa maniera, seppur vecchia; fortunatamente è caduta all’interno e non passava nessuno nei paraggi. Prima che il cantiere faccia danni e diventi oggetto di vandalismo è necessario metterlo in sicurezza al più presto.

Movimento 5 Stelle Limbiate

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

08022022