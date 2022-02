x x

SARONNO – Grande cordoglio con l’affiorare di tantissimi ricordi per la scomparsa di Paolo Franchi 56enne titolare dell’agenzia Aven e tra i protagonisti del gemellaggio tra Saronno e Challans.

Il Tg2 e il Tg R Lombardia hanno dedicato un servizio al fenomeno del bullismo in città

Week movimentato a Saronno: i carabinieri sono intervenuti per una lite al Matteotti e alcuni passanti hanno setato una rissa in via Pellico.

Uboldo, inciampa e cade vicino al cantiere: fa causa al Comune, perde e deve risarcire l’ente locale delle spese legali.

Lungo sfogo dell’assessore Merlotti che fa chiarezza sul taglio delle piante nella proprietà privata tra via Monte Pasubio e viale Prealpi.

Ex Isotta Fraschini, il Comune fa il punto sulla prima conferenza di servizi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn