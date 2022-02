x x

SARONNO – La domenica sportiva non ha mancato di regalare emozioni contrastanti agli appassionati locali. “Solo” un pari per la Caronnese a caccia di tre punti che sarebbero stati molto importanti per la traballante classifica dei rossoblù mentre delusione Fbc Saronno battuto a Lentate e ora più lontano dall’obiettivo del secondo posto in classifica. Nelle categorie minori, netto successo del Dal Pozzo nel derby con l’Airoldi Origgio.

Tutti i risultati della domenica – In serie D Caronnese-Fossano 0-0, in Eccellenza Varesina-Club Milano 1-1 e Ardor Lazzate-Varzi 1-0; in Promozione Lentatese-Fbc Saronno 2-1, Universal Solaro-Castello Cantù 1-0, Union Villa Cassano-Aurora Cmc Uboldese 3-1.

Nelle categorie minori, in Prima categoria nel girone A Pro Azzurra Mozzate-Luino 0-3, Jeraghese-Tradate 2-5. Nel girone B Esperia Lomazzo-San Paolo Cantù 2-0, Ardita-Rovellasca 1910 2-3, e Salus Turate-Tavernola 4-1. Nel girone N Ceriano-Osl Garbagnate 3-0.

In Seconda categoria girone I Gerenzanese-Misinto 1-0 e nel girone N Pro Juventute-Sommese 0-1.

In Terza categoria Cogliatese-Legnarello 3-0, Dal Pozzo-Airoldi Origgio 4-0, Rescalda-Amor 0-3.

