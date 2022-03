x x

CISLAGO – L’amministrazione comunale ha approvato il progetto di messa in sicurezza del tratto pista ciclo pedonale da via Virgilio a via Santa Maria, tratto stradale collega Cislago alla località Massina. Negli ultimi anni si è rivelato necessario realizzare uno spartitraffico con doppia cordonatura in calcestruzzo al fine di adeguare la pista ciclabile alle disposizioni regionali vigenti.

“Un altro nostro progetto, grazie al contributo regionale ottenuto nel 2020 giunge a conclusione con l’approvazione del progetto definitivo” dichiara l’ex sindaco Gianluigi Cartabia. La parte iniziale del progetto è stata, infatti, sovrintesa dall’amministrazione precedente, e viene ora verificata e portata a termine da quella attuale.

(foto: planimetria del progetto)

