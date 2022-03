x x

SARONNO – Bosco urbano nell’ex Isotta Fraschini, l’area occuperà 60 mila metri quadrati, “è una grande occasione per la città. Quel che vogliono fare i proprietari di “Saronno città dei beni comuni” è una novità assoluta per quanto riguarda il recupero delle aree dismesse saronnesi, che sinora è avvenuta sempre secondo lo stesso schema ovvero nuove residente e supermercati”. Lo ha detto Alberto Paleardi, ex rappresentante del Comune di Saronno in seno al consiglio di amministrazione del consorzio del Parco del Lura.

“In questo caso, all’ex Isotta, viene proposta una diversa funzionalità, con una visione “stragetica” differenti, visto che oltre al parco se ne vuole fare anche un polo scolastico che potrebbe rivitalizzare tutta Saronno, con grandi ricadute su tutta la città. E’ una occasione che Saronno davvero non può lasciarsi scappare” ha ricordato Paleardi, parlando ieri mattina ai microfoni di Radiorizzonti, l’emittente comunitaria, ospite di Agostino Masini. Come ricordato da Paleardi, “creare un parco di queste dimensioni in città è un qualcosa di unico e da perseguire”.

(foto archivio: Alberto Paleardi al Parco del Lura)

