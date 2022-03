x x

SARONNO – I gol sono arrivati nella prima parte dell’iniziale frazione di gioco ed allora è stato tutto più facle per un concreto e roccioso Fbc Saronno, che domenica pomeriggio ha sconfitto 2-0 l’ostica Aurora Cmc Uboldese. Che se l’è giocata, ha avuto le sue occasioni per riaprire il match ma la “nuova” difesa a 4 del Saronno non ha concesso agli avversari molte possibilità di rendersi pericolosi. E così il nuovo allenatore saronnese, Gianpaolo Chiodini, brinda al secondo successo consecutivo.

La cronaca

La prima occasione della partita è per l’Aurora, al 12′ con Maugeri che dopo un rimpallo si ritrova sui piedi un pallone d’oro, a qualche decina di centimetri della linea di porta, sguarnita, ma calcia a lato. Scampato il pericolo il Saronno si rende pericoloso con Torriani di testa e poi segna al 18′ quando assistito da Iacovelli, il giovane De Angelis – al debutto da titolare – si invola sulla sinistra e batte il portiere ospite in uscita, con un diagonale. Il Saronno fa il bis al 34′ quando Caruso su punizione scodella in area, dall’altr parte arriva Iacovelli che di testa insacca.

Nel secondo tempo un paio di incursioni di Milazzo, ma l’occasione migliore è dell’Aurora quando al 27′ Maugeri in contropiede si trova a tu per tu con Giglio che respinge la sua conclusione.

Interviste e play by play

Su ilSaronno la cronaca play by play della partita, valevole per il campionato di Promozione; e l’intervista all’allenatore dell’Aurora Cmc Uboldese, Stefano Gilardengo. E l’intervista al bomber saronnese Orazio Iacovelli.

Il tabellino del match

Fbc Saronno-Aurora Cmc Uboldese 2-0

FBC SARONNO: Giglio, Rudi, Giudici, Torriani, Maggiore, De Angelis (42’ st Spinelli), Bonizzi, Scaccabarozzi (44’ pt Riva), Ballabio, Iacovelli (36’ st Gibertoni), Caruso (19’ st Milazzo). A disposizione Migliorati, Meroni, Girelli, Galli, Longobardi. All. Chiodini.

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Schulz, Bortignon, Moneta, Gianforti (1’ st Micalizzi), Di Bartolo, Bartucci (29’ st Castiglioni), Maiorano, Montani (19′ st Vernocchi), Alberti (31’ st De Benedittis), Maugeri. A disposizione Lucca, Deluca, Fontana, Sulka, Costa. All. Gilardengo.

Arbitro Chanchoul di Monza.

Marcatori: 18’ pt De Angelis (S), 34’ pt Iacovelli (S).

Risultati e classifica

26′ giornata: Solbiatese-Lentatese 4-0, Castello Cantù-Gallarate 2-1, Fbc Saronno-Aurora Cmc Uboldese 2-0, Morazzone-Union Villa Cassano 3-1, Olimpia-Valle Olona 0-3, Solese-Amici dello sport 0-0, Universal Solaro-Accademia Inveruno 1-1, Meda-Besnatese 1-1. Classifica: Solbiatese 60 punti, Castello Cantù 43, Morazzone 42, Fbc Saronno 39, Meda 38, Besnatese 37, Lentatese 35, Valle Olona e Aurora Cmc Uboldese 29, Universal Solaro 27, Accademia Inveruno 22, Amici dello sport e Gallarate 19, Olimpia 18, Solese 17, Union Villa Cassano 15.

