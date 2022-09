x x

SARONNO – La giornata di sabato 25 settembre si è conclusa con l’occupazione degli anarchici dell’ex Lazzaroni l’edificio al confine tra Saronno e Uboldo che ha ospitato lo storico biscottificio saronnese.

Degrado a Saronno sud: pendolari chiedono di intervenire contro rifiuti e auto cannibalizzate.

Bandiera a brandelli: segnalazione dei saronnesi al Prealpi.

Con Terra Mater apre la Cascina della Vigna: ecco le prime foto (con la mostra di animali e piante del Lura)

Quelli che con Luca si ritrova per l’undicesimo anniversario: con la buona notizia del piccolo Leonardo.

