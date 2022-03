x x

SARONNO – Svolta nella vicenda del divieto di sosta “a sorpresa” in via Emanuella. L’assessore Franco Casali con i tecnici comunali a partire dal comandante Giuseppe Sala ha incontrato una delegazione dei residenti che settimana scorsa hanno firmato una petizione. L’Amministrazione ha presentato ai residenti due soluzioni da condividere con i proprietari delle abitazioni e delle attività dell’arteria.

Ecco la nota firmata da Patrizia che ha dato il via alla petizione

In merito all’apposizione del divieto di sosta su ambo i lati in Via Emanuella, io e Flavio Beretta siamo stati invitati dall’assessore Casali ad un confronto in Comune sulla questione, confronto che si è tenuto venerdì 18 marzo.

Presenti l’assessore Casali, il comandante della Polizia Locale Borsani e l’architetto De Simone, abbiamo ragionato con loro in un clima di apertura e collaborazione.

L’assessore ci ha esposto i problemi derivanti soprattutto dalla scarsa ampiezza della carreggiata, che non lascia purtroppo molto spazio a tutto quanto si vorrebbe (percorso per pedoni, doppio senso di marcia e parcheggi).

In particolare ci ha comunicato che il provvedimento del divieto di sosta su ambo i lati sarebbe stato preso per privilegiare la sicurezza dei pedoni che, oggettivamente, non hanno un percorso dedicato o un marciapiede per transitare su Via Emanuella.

Partendo dunque da tale priorità si sono valutate varie situazioni (tra le quali anche l’eccessiva velocità delle auto) e l’incontro è terminato con un paio di proposte – entrambe molto ragionevoli – sulle quali ci è stato chiesto di fare delle riflessioni; a questo scopo l’architetto De Simone ci fornirà via mail un paio di simulazioni, per meglio far comprendere ai nostri interlocutori, firmatari della petizione, quali sarebbero gli scenari possibili.

Ci riteniamo molto soddisfatti di questo incontro e anzi, sia io che Flavio Beretta desideriamo non solo ringraziare per l’opportunità del confronto, ma anche farci portatori di un messaggio che l’amministrazione ci tiene a riferire a tutti i cittadini: l’esortazione a cercare sempre un dialogo volto all’esposizione di qualunque problema in un clima di ascolto e collaborazione.

