SARONNO – Oggi pomeriggio in presenza nella sala riunioni del Municipio si costituirà la commissione consiliare d’inchiesta scuola Rodari votata all’unanimità (con l’astensione di Pierluigi Gilli) dal consiglio comunale nelll’ultima sede.

Obiettivo di questo primo incontro l’elezione del presidente e del vicepresidente della commissione. I commissari saranno suddivisi in due collegi distinti, di minoranza e di maggioranza, che eleggeranno rispettivamente il presidente e il vicepresidente.

Tra le novità anche la decisione di Forza Italia, annunciata in consiglio comunale dal capogruppo Agostino De Marco di nominare come propria delegata Marta Gilli che, come indipendente, non avrebbe potuto far parte della commissione.

“L’ho ancipato in consiglio comunale e abbiamo tenuto fede a quanto detto – spiega il capogruppo azzurro Agostino De Marco – è un motivo di trasparenza e anche l’occasione per far fare un po’ di esperienza ad una giovane entrata da poco in politica”.

Obiettivo è quello di far chiarezza su come sia avvenuta la perdita del finanziamento di 4 milioni di euro da parte del Miur necessari per riqualificare la scuola elementare Rodari di via Toti.

