Iftar, il prefetto di Varese al centro islamico di Saronno

SARONNO – Il prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello ha partecipato questa sera all’Iftar organizzato dal centro islamico di Saronno.

Alla sede di via Grieg sono state aperte le porte per cittadini ed autorità. Alle 19 é arrivato il prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello che ha visitato la struttura: dalla mostra del piano interrato alle diverse attività allestita dai giovani delle comunitá.

Tra le autorità il sindaco di Saronno Augusto Airoldi con gli assessori Mimmo D’Amato e Ilaria Pagani , il comandante dei carabinieri Fortunato Suriano, l’ex comandante della polizia locale Giuseppe Sala. Presente anche il prevosto don Claudio Galimberti.

