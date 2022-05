x x

SARONNO – Una due giorni all’insegna della riflessione, condivisione e soprattutto una esperienza concreta di ospitalità. Si è trattato di “School of life = buone pratiche condivise”. Tema dell’iniziativa: L’ospitalità in ambito cattolico e islamico.

La School of life è un’iniziativa promossa dal Servizio di amicizia ecumenica & interreligiosa dei frati cappuccini di Lombardia e vi ha preso parte anche il centro islamico di Saronno. Il tutto in stretta collaborazione con Ufficio di dialogo interreligioso Diocesi di Milano, Movimento dei Focolari, Fondazione internazionale Oasis, Comunità religiosa islamica italiana (Coreis), Unione delle Comunità e Organizzazioni islamiche in Italia (Ucoii), Confederazione islamica italiana (Cii), Organizzazione partecipazione & spiritualità musulmana (Psm), Associazione moschea Milano-Sesto, e appunto il centro culturale islamico di via Grieg a Saronno.

(foto: un momento della iniziativa)

