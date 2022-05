x x

SARONNO – Il Centro Islamico di Saronno, in occasione della terza edizione del festival sulla vita del profeta dell’Islam, propone sabato 4 giugno alle 14 il Festival della Salute che si terrà al Centro di via Grieg 44 a Saronno.

Il tema dell’evento di quest’anno sarà il benessere psicofisico dell’individuo, nelle sue varie accezioni.

L’evento si strutturerà in presentazioni di varie associazioni impegnate nell’ambito.

Sarà inoltre possibile partecipare a workshop, laboratori e attività varie riguardanti il tema dell’evento.

In serata si terrà una tavola rotonda con importanti ospiti e relatori, tra cui la straordinaria partecipazione di Matteo Bassetti , famoso infettivologo e volto noto negli ultimi due anni dei principali programmi televisivi.

Lo scopo dell’evento sarà trovare spunti di riflessione sul tema della cura della salute, traendo ispirazione e risposte dal proficuo confronto tra scienza e fede.

È necessaria prenotazione .

Per info e prenotazioni 320/4006576

(foto copertina dalla pagina Facebook di Matteo Bassetti)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn