SARONNO – Sono stati traferiti in codice giallo all’ospedale di Saronno e al Sant’Anna di Como i feriti dell’incidente avvenuto ieri sera in via Piave.

Maltempo, danni a Saronno a partire dai calcinacci caduti in via Sampietro.

Sono partiti a piedi alle 4 del mattino da Limbiate per arrivare a pregare insieme al Santuario di Saronno. Ieri si è rinnovato il pellegrinaggio mariano.

Mozziconi per terra: quattro multe da 100 euro ai fumatori a Saronno negli ultimi giorni.

Saronno Servizi ricorda le scadenze Imu.

Saronno Servizi Guaglianone bacchetta il Comune per tempi lunghi e poca trasparenza.

