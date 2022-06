x x

SARONNO – Una colazione con amaretti o con una brioche all’amaretto, un cocktail con il celebre Amaretto o una pausa pranzo all’insegna della saronnesità. E’ la proposta del nuovo Punto Rosso che debutta stamattina.

Si tratta della nuova proposta della Paolo Lazzaroni e Figli storica azienda saronnese che produce liquori e prodotti da forno. Il progetto è partito prima della pandemia e ha visto il completo rinnovamento dello storico spaccio punto di riferimento per i saronnesi e chi si trova in passaggio in città per l’acquisto dei prodotti dell’azienda. Complessivamente i visitatori si troveranno a disposizione oltre 200 prodotti tra liquori e biscotti, dai classici maxi sacchetti alle mitiche latte.

Vera novità il servizio bar che offrirà anche la possibilità di godersi una pausa pranzo con pizze, focacce, primi piatti e insalate. “Abbiamo pensato a questo spazio come un modo per coccolare i clienti – spiega Luca Lazzaroni che ha seguito in prima persona la creazione del nuovo spazio – l’abbiamo chiamato Punto Rosso perchè non c’era una parola che rendesse l’idea sia della proposta bar sia del rinnovato spazio. Inoltre il rivestimento esterno, del classico rosso Lazzaroni, lo rende immediatamente visibile da chi passa in via Parma”.

Il nuovo bar e spaccio Lazzaroni apre stamattina alle 7,30 in via Gorizia 41: da domani i suoi 50 posti saranno disponibile con orario continuato dalle 7,30 alle 19.

