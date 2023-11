SARONNO – Un piccolo angolo di Saronno in una fiera dove si trovano imprese con prodotti di nicchia del comparto agroalimentare, legati al territorio e con packaging di qualità.

La Paolo Lazzaroni e figli azienda con sede alle porte di Saronno che opera nel settore delle specialità dolciarie ed in quello liquoristico proponendo ed esportando in oltre 71 Paesi è stata tra i protagonisti del salone che offre eccellenze alimentari da tutt’Europa. I prodotti saronnesi hanno conquistato i palati francesi con i prodotti della tradizione ma a spopolare sono state le produzioni artigianali del laboratorio del Punto Rosso a partire dalla amaretti ricoperti di cioccolato fondente, lampone e cremino di pistacchio.

Sono andati a ruba gli assaggi, malgrado il caldo visto che la fiera si è tenuta a settembre, ma anche l’interesse commerciale è stato importante. Ottimo debutto per l’azienda saronnese alla sua prima presenza nella fiera d’Oltralpe.

Con sede a Saronno la Paolo Lazzaroni e Figli opera nel settore delle specialità dolciarie ed in quello liquoristico proponendo ed esportando in oltre 71 Paesi: biscotti e panettoni a marchio ”Chiostro di Saronno”, “Augusta Panettoni”, rinomata in particolare per i suoi famosi Amaretti Chiostro di Saronno, panettoni (di cui offre un’ampia gamma classici e farciti, in eleganti lattine metallo, incartati a mano in carta rustica con spago oltre ai classici astucci), e altre specialità di pasticceria. Ci sono anche liquori a marchio “Lazzaroni”, fra cui Amaretto Lazzaroni 1851, Sambuca, Limoncello, Maraschino, Amaro, Grappa, Marsala.

