SARONNO – “Ieri 7 giugno, dopo tanto lavoro e sudate, è stato inaugurato al Collegio arcivescovile “Castelli” l’orto biologico“: ad annunciarlo i volontari di Ambiente Saronno, circolo locale di Legambiente.

Come ricordano gli ambientalisti, non è mancato il “grande entusiasmo degli alunni e delle alunne che in parte hanno contribuito alla realizzazione di questo orto. Durante la pausa mattutina ci salutavano e ci facevano domande sulle piante e i fiori che piantavamo. Molto soddisfatti noi volontari che abbiamo realizzato questo giardino che a poco a poco verrà migliorato”.

Per gli studenti dell’arcivescovile un percorso educativo e didattico, quello di seguire la realizzazione dell’orto, ed ora ci sarà per tutti la possibilità di proseguire prendendosi cura di questo angolo verde.

(foto: il taglio del nastro dell’orto botanico al Collegio arcivescovile Castelli di Saronno, nella mattinata di ieri)

