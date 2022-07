x x

SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi commenta su Facebook gli eventi del sabato sera saronnese.

“Grande serata di musica e canto corale, ieri sera, a Villa Gianetti. I cori Incanto, Mediolanum ed Eufonica hanno intrattenuto un pubblico entusiasta che ha saturato i posti disponibili. Ancora una proposta di alto livello che, assieme al coro gospel “Tallowood” che ha fatto il tutto esaurito al Teatro Giuditta Pasta, conferma il gradimento dei cittadini per le proposte dell’estate saronnese”.

Ecco le foto condivise dal primo cittadino

