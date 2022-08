x x

LAZZATE – Dal 5 al 10 agosto è tornato uno degli eventi più attesi e amati del territorio brianzolo ovvero “Vacanze nel Borgo”, organizzato dal Comune di Lazzate in collaborazione con l’Associazione Borgo in Festa e con il patrocinio della provincia di Monza e della Brianza.

L’evento, divenuto un’apprezzatissima abitudine per migliaia di persone, è tornata dopo le difficoltà dell’emergenza pandemica. E’ giunto alla diciassettesima edizione: ancora una volta Lazzate il borgo si è trasformato in un organizzato e colorato villaggio-vacanze. Il grande ristorante all’aperto, l’area gonfiabili coi giochi d’acqua per i bimbi, la “piazza danzante”, i laboratori per i piccoli, sono stati i punti di forza della kermesse che ha richiamato migliaia di persone anche da fuori provincia. Gli ingredienti di questo “miracoloso” successo sono quelli che i cittadini e “i turisti” si aspettano ogni anno: dall’area gonfiabili nella piazzetta Don Antonio Galli dal ristorante all’aperto in piazza Giovanni XXIII. A completare la festa balli e l’animazione oltre alla gettonatissima baby dance.

Come sempre, di altissima qualità la proposta della cucina del grande ristorante in piazza con pizzoccheri, spaghetti allo scoglio, fritto misto e carne alla griglia. Dal sindaco Loredana Pizzi, fin dalle prime fasi organizzative, è arrivato un grazie ai volontari coinvolti in questa festa amatissima da lazzatesi e non.

(per le foto si ringrazia Edio Bison)

