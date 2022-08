x x

Lunedì scorso la Direzione nazionale del Partito Democratico ha approvato la composizione delle liste per le prossime elezioni politiche del 25 settembre. Tra i candidati alla Camera dei Deputati c’è anche il cogliatese Vincenzo Di Paolo.

Il giovane rappresentante del Pd dovrebbe, infatti, occupare il quarto posto nel listino del collegio plurinominale della Circoscrizione Lombardia 1, che ricomprende tutto il territorio della Provincia di Monza e Brianza e una parte di Città Metropolitana di Milano.

“La candidatura di Vincenzo è un orgoglio e una reponsabilità per il nostro Circolo, il giusto riconoscimento ad anni di presenza costante sul territorio” – ha commentato Thomas Nisi, Segretario del Circolo delle Groane di cui Di Paolo fa parte. “Il nostro Circolo ha proposto alla Federazione Provinciale il nome di Di Paolo raccogliendo immediatamente l’appoggio unanime di molti altri circoli della Provincia – ha aggiunto Nisi. “Il suo inserimento nelle liste è l’ennesima dimostrazione di un Partito realmente democratico, che sa costruirsi dal basso, sa ascoltarsi e dare opportunità ai propri talenti. Un’opportunità che, al fianco di Di Paolo, ci impegneremo a sfruttare per regalare al nostro territorio un nuovo importante riferimento a Roma.”

Vincenzo Di Paolo ha 34 anni. È consigliere comunale a Cogliate dal 2009 e nel 2018 è stato candidato sindaco per la lista Uniti per Cogliate. Dal 2019 è consigliere provinciale e capogruppo della lista di centrosinistra Brianza Rete Comune. All’interno del PD brianzolo ricopre l’incarico di Responsabile Enti Locali. Dal 2014 al 2021 è stato componente del direttivo di Anci Giovani Lombardia e dal 2019 è Vice Presidente del Dipartimento Riforme istituzionali e Autonomia di Anci Lombardia, l’associazione di rappresentanza dei Comuni italiani.

Di Paolo ha così commentato la sua candidatura alla Camera dei Deputati: “E’ una sfida che mi carica di responsabilità e che intendo affrontare col massimo impegno ed entusiasmo. Di fronte a chi racconta un’idea di Paese fondato su chiusura e conservazione e ripiegato sui suoi limiti, noi vogliamo presentare e ci sforziamo di rappresentare una società aperta e inclusiva che guarda con fiducia verso il futuro. Perché l’avversario più duro da battere non è la destra, ma la paura del futuro che ormai travolge molti di noi. Viviamo cambiamenti che generano smarrimento e molte persone hanno perso la speranza che la politica possa essere uno strumento per migliorare le cose. C’è bisogno di una politica bella, quella di chi vuole costruire un’idea di mondo innovativa e alternativa, che metta al primo posto l’urgenza della lotta alla crisi climatica, che punti su una piena transizione ecologica e su un reale sviluppo sostenibile, che riduca le diseguaglianze e la precarizzazione lavorativa a cui sono costretti soprattutto i giovani, che garantisca diritti a tutte le persone, perché ciascuno possa sentirsi libero senza essere discriminato per la propria diversità. A chi si sente ormai sfiduciato, a chi assiste con indifferenza al dibattito politico di questi giorni, vorrei dire che c’è la possibilità di cambiare concretamente le cose. Ma questo lo si può fare soltanto insieme. La lista Italia democratica e progressista vuole essere questo: un lavoro collettivo di costruzione di una società più giusta, più solidale, più verde. È l’obiettivo per il quale cercherò di fare anch’io la mia piccola parte.”

