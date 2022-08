x x

SARONNO – La Lega Lombarda di Saronno dà il via alla campagna elettorale a Saronno in piazza Volontari del Sangue domenica mattina dalle 9:30 alle 13 per far conoscere le nostre proposte politiche. Sarà presente il consigliere regionale Emanuele Monti. “Aspettiamo amici e simpatizzanti – spiegano gli attivisti saronnese del partito di Salvini – per tornare alla carica. A Saronno è più che mai importante dare un forte segnale contro questa amministrazione. Le bugie raccontate dalla sinistra in campagna elettorale hanno avuto le gambe corte e oggi anche chi ha votato per la sinistra si accorge della verità”.

