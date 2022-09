x x

SARONNO – Pubblichiamo integralmente la lettera di dimissioni dell’assessore alla Rigenerazione urbana Alessandro Merlotti protocollata lunedì mattina.

Egregio Sig. Sindaco,

le comunico la mia indisponibilità a continuare nell’attività di amministratore pubblico, pertanto con la presente rassegno le mie dimissioni da Assessore alla Rigenerazione Urbana.

Ritengo non esistano più le condizioni per poter esercitare serenamente e in autonomia le funzioni a me delegate.

A chi sostiene di non ravvisare una sostanziale discontinuità con la precedente amministrazione, relativamente ai temi propri della mia delega, rispondo così, con le mie dimissioni.

Ritengo, in questi due anni, di non avere lesinato impegno, studio e capacità di proposta: auspico che lo stesso possa avvenire anche per le forze politiche che sostengono questa maggioranza, e per i consiglieri comunali che la rappresentano.

Le sono grato per avermi affidato questo incarico di grande responsabilità, per aver sostenuto la scelta del sottoscritto al momento della composizione della Giunta, per avermi personalmente supportato a più riprese: è stato un grande onore ricoprire questo incarico istituzionale, averla conosciuta, aver collaborato con lei, gliene sono personalmente riconoscente.

Ringrazio il personale del Settore Tecnico e tutti i dipendenti comunali, a loro va la mia riconoscenza per la continua disponibilità dimostrata nei miei confronti.

Ringrazio infine tutte le colleghe e tutti i colleghi della Giunta Comunale, con i quali ho collaborato fattivamente e con i quali ho condiviso ogni atto ed azione intrapresi in questi due anni di impegno amministrativo. Auguro alla Giunta tutta di proseguire al meglio con gli impegni del programma elettorale.

A tutti auguro un buon proseguimento delle attività istituzionali.

