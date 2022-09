x x

SARONNO – Gli operatori dell’Amsa sono all’opera oggi, lunedì 26 settembre, per ripulire la centralissima piazza Libertà, cuore della Ztl, da una maxi macchia d’unto, verosimilmente olio.

Al momento non si sa molto sull’accaduto anche perchè al comando di polizia locale non è giunta nessuna segnalazione. Saranno ovviamente visionate le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili. Pronta comunque la risposta dell’Amministrazione che si è subito attivata. Sul posto intorno all’una era presente l’assessore Franco Casali con un ispettore ambientale e come detto l’intervento di pulizia è partito tempestivamente. Un’operazione decisamente necessaria soprattutto per evitare rischi per biciclette, auto, moto e pedoni.

Non è la prima volta che si verificano incidenti di questo tipo tanto che, proprio grazie alle telecamere in passato sono stati sanzionati camion e anche spazzatrici che avevano, a causa di guasti e problemi tecnici perso del liquido oleoso.

